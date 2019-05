Ghana: le gouvernement confie à Lebara Ltd la gestion commerciale de son infrastructure à haut débit

(Agence Ecofin) - C’est la société TIC de droit ghanéen Lebara Ghana Limited qui assurera désormais la gestion commerciale de l’infrastructure de fibre optique et du réseau LTE déployés par le gouvernement. La ministre des Communications, Ursula Owusu-Ekuful (photo), a transmis cette responsabilité à Lebara, le 03 mai 2019, soulignant au passage que cette marque de confiance envers le secteur privé traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l'efficacité et la rentabilité de la fourniture de services à la population.

Lebara Ghana Limited assurera la gestion de l’infrastructure télécoms à haut débit pendant une durée de dix ans. C’est l’Agence nationale des technologies de l’information (NITA) qui assurait cette mission par le passé. D’après la ministre des Communications, cette option ne cadrait plus vraiment avec les ambitions d’équité et de transparence fixées par le gouvernement dans la fourniture de l’accès aux TIC pour tous.

« Je pense qu'il est de plus en plus évident que NITA ne peut pas être à la fois un régulateur et un opérateur, s'il veut faire son travail efficacement », a souligné Ursula Owusu-Ekuful qui a indiqué que l’organe public, déchargé de cette fonction, peut maintenant se consacrer pleinement à son mandat fondamental de régulateur.

Dans ses nouvelles fonctions, la patronne du secteur ghanéen des télécoms a prévenu Lebara Ghana Limited que le gouvernement se montrera exigent, aussi bien dans les comptes que dans la qualité du service fourni. Elle a invité la société à explorer également diverses possibilités pour lancer des solutions permettant de réduire la fracture numérique et promouvoir l'inclusion financière.