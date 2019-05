Afrique du Sud: SITA confie à Liquid Telecom le déploiement du haut débit dans la province du Cap oriental

(Agence Ecofin) - L’Agence d'Etat pour la technologie de l'information (SITA) a confié à Liquid Telecom, le fournisseur de connectivité Internet par fibre optique, le déploiement du haut débit dans la province du Cap oriental. Cette connectivité sera utilisée par le gouvernement de la région pour améliorer ses capacités globales de prestation de services offertes aux citoyens. L’Internet haut débit sera introduit dans les hôpitaux, les écoles, les cliniques et bureaux provinciaux.

Ntutule Tshenye, le président directeur général par intérim de SITA, explique que « cette connectivité servira de catalyseur clé pour le gouvernement du Cap oriental et garantira la création d'une base solide pouvant être mise à profit pour son parcours de transformation numérique et permettre également à l'Afrique du Sud de bénéficier des opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle. Le partenariat entre SITA, Liquid Telecom et le gouvernement de la province du Cap oriental a également pour objectif de démontrer qu'il est possible de déployer du haut débit dans une province rurale afin de garantir la réalisation des objectifs de SA Connect ».

L’accord conclu avec SITA pour le déploiement du haut débit dans la province du Cap oriental vient renforcer la présence de Liquid Telecom sur tout le territoire du Cap. La société télécoms a signé un accord en novembre 2018 avec le gouvernement du Cap occidental sur l’amélioration de l’accès à Internet des populations à travers le déploiement de 1 422 bornes Wi-fi supplémentaires qui portera le nombre de ces équipements, déployés dans les 12 municipalités de la province, de 178 à 1 600.