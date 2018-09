Yahsat a lancé son service internet à haut débit par satellite au Ghana

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité par satellite, Yahsat, a officiellement lancé son service Internet à haut débit baptisé YahClick, au Ghana. L’opération s’est déroulée le 04 septembre 2018.

Afin de toucher le plus grand nombre de clients, le plus rapidement possible, dans un marché qui lui est étranger, la société émiratie s’est associée à deux fournisseurs locaux de services Internet du Ghana, que sont Comsys et Teledata ICT limited.

Selon Denver Bartman, le directeur Afrique de Yahsat, le nouveau service « est une technologie révolutionnaire. En fournissant une connectivité aux particuliers et aux entreprises utilisant la technologie en bande Ka alimentée par la technologie HTS [High Throughput Satellite], nous sommes certains que YahClick apportera une infrastructure Internet plus robuste au Ghana. L'impact sur les entreprises, les communautés et le gouvernement sera significatif. Dans l'ensemble, cela contribuera à faire du Ghana un marché d'investissement plus attractif ».

Greg Eid, le directeur général de Teledata ICT, et Kobi Ahon, directeur du développement commercial de Comsys Ghana, placent en YahClick l’espoir de toucher des régions éloignées et mal couvertes en services télécoms, et de gagner de nouveaux clients.