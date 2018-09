PEACE Cable a signé avec Djibouti Telecom un accord de coopération sur la connectivité data par fibre optique

(Agence Ecofin) - Le fournisseur chinois de connectivité par câble sous-marin de fibre optique, PEACE Cable International Network, a signé un mémorandum d’entente avec l’opérateur historique de Djibouti, Djibouti Telecom. C’était durant la 4ème édition du « Asia-Pacific Submarine Networks Forum », organisée le 29 août 2018, à Shenzhen, en Chine.

A travers cet accord, les deux parties ont convenu de mutualiser leurs infrastructures à fibre optique, afin de construire un système ouvert qui améliorera la latence, la capacité et la bande passante neutre pour les clients dans la région Afrique-Pacifique.

Se réjouissant de la signature de partenariat avec Djibouti Telecom, qui intervient après presque deux mois de consultations, Sun Xiaohua, le directeur de l'exploitation de PEACE, a souhaité que le soutien de son nouveau partenaire apporte une valeur économique supplémentaire à la région Afrique-Pacifique, dans un proche avenir.

Pour sa part, Mohamed Assoweh Bouh, le directeur général de Djibouti Telecom, a exprimé l’espoir que la mise à contribution du câble DARE (Djibouti Africa Regional Express) dans ce projet concoure à renforcer la position de hub régional de l’opérateur historique et garantisse la transformation numérique et économique de la République de Djibouti.

Similaire au contrat signé avec Djibouti Telecom, PEACE Cable International Network s’est également associé à la société pakistanaise Cyber Internet Services (Cynernet). La société chinoise a également annoncé la signature d’autres accords avec des fournisseurs de connectivité égyptien, kényan et français. A terme, l’objectif global de PEACE Cable International Network est de connecter les trois continents les plus peuplés du monde: l'Asie, l'Afrique et l'Europe.