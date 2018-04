Nigeria: le marché Internet s’est enrichi de sept nouveaux FAI au premier trimestre 2018  

(Agence Ecofin) - Au premier trimestre 2018, la Commission des Communications du Nigeria (NCC) a délivré des licences d’exploitation à sept nouveaux fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Il s’agit de Bava Network and Technologies Limited, Netzplan Resources Limited, Sentient Networks Limited, Standard Communications Limited, Service Aggregation & Distribution Limited, Passage Telecommunications Nig Ltd et IP Express Ltd.

Ces nouvelles entrées sur le segment de l’Internet, viendront améliorer le taux de couverture d’Internet au Nigeria. Selon le régulateur télécoms, c’est un total de 99 FAI qu’enregistre le pays. Un chiffre cependant en recul comparé aux années précédentes. Entre 1996 et 2001, le Nigeria comptait 176 fournisseurs de service Internet. Mais leur nombre a commencé à chuter dès 2002 avec l’arrivée à expiration de licence de certains FAI qui ont préféré ne pas les renouveler. Ce recul pourrait s’accentuer cette année.

En effet, d’après les données de la NCC, la licence d’EMC Networks Nigeria Limited, Internet Solutions Nigeria Limited et Trinitas Apo Limited expire le 30 avril 2018. La validité de celle d’Ambion Wireless Limited et Atlantic Geodynamics Nigeria Limited s’achève le 31 mai 2018. Pour VPS Technologies Ltd, Samira Communication Systems Limited, Suburban Broadband Ltd et Sea-Net Technologies Nigeria Ltd, la validité de leur licence prend fin le 30 juin 2018.

Les licences de Telcoworks Communications Ltd et Chinto Technologies Limited, expirent le 31 octobre 2018. Enfin, pour E-Sense Technology Solutions Limited, Kropmann Communications Limited et Excelsimo Networks Limited, c’est le 30 novembre 2018 que la validité de leur licence prendra fin. En somme, 14 FAI qui pourraient aussi choisir de ne pas renouveler l’expérience.