Nigeria : le futur des médias et du divertissement sera fortement dépendant des revenus qu’ils génèrent par Internet

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, leurs revenus par Internet auront une importance capitale sur le futur des médias et du divertissement. Il faut savoir que sur les 4,4 milliards USD générés par ces industries en 2019, 3,2 milliards USD proviennent d’Internet. C’est ce que révèle le dernier rapport de PwC sur les industries africaines des médias et du divertissement.

D’après les prévisions de PwC, la croissance des revenus Internet continuera d’être la plus importante pour le secteur des médias et du divertissement du Nigeria jusqu’en 2023. En 2019, sur les 5,5 milliards USD que génèreront ces industries, les différents services présents sur Internet fourniront 4,3 milliards USD. Une tendance qui restera similaire jusqu’en 2023, où sur 10,8 milliards de revenus médias et divertissement, la Net économie apportera 9,3 milliards USD.

Ces progrès des revenus Internet sont certainement liés à la multiplication des internautes et des usages dans le pays, suite à l’amélioration de la qualité de la connexion. Il faut rappeler que le pays a lancé il y a quelques jours la période d’essai de la 5G pour ses opérateurs. Avec la croissance du nombre d’internautes et la diversification des services et des usages d’Internet (publicité, plateformes de streaming et de vidéo à la demande, e-commerce…), les projections de PwC ont de fortes chances d’être confirmées par les chiffres réels que réaliseront, dans les prochaines années, les médias et le divertissement au Nigeria.

Servan Ahougnon

Lire aussi :

30/10/2019 - Nigeria : l’expérimentation de la 5G servira à évaluer les menaces et à élaborer une politique adéquate

15/10/2018 - Nigeria : l’industrie des médias et du divertissement génèrera 9,9 milliards de dollars en 2022 (PwC)