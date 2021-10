(Agence Ecofin) - Des millions de personnes ont été privées de la possibilité d’accéder aux applications de Facebook. Son porte-parole assure que tout est mis en œuvre pour résoudre le problème.

Facebook et ses applications, Messenger, WhatsApp et Instagram, font face à un bug mondial depuis environ 15h45 min temps universel, ce lundi 04 octobre 2021. Des millions d'utilisateurs, de Genève à Paris, mais aussi en Afrique se sont trouvés dans l'impossibilité d'accéder à leurs pages. Les différents navigateurs indiquent que le site Facebook est inaccessible.

Ironie du sort, c'est sur son compte Twitter, qu'Andy Stone, un porte-parole de Facebook, a tenté de rassurer ses utilisateurs. « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément », a-t-il annoncé dans son post.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.