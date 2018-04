Après la voix, les pays de la sous-région d’Afrique de l’Est veulent harmoniser leur tarif data

(Agence Ecofin) - Les pays membres de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (CAE) ont entamé des discussions pour approfondir la portée de leur projet de réseau télécoms unique, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Après la voix, ils désirent désormais harmoniser les tarifs data à travers leur interconnexion transfrontalière à haut débit. Une proposition de politique régionale, formulée par le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Burundi et la Tanzanie, destinée à guider les fournisseurs de services Internet (FSI) et les régulateurs dans ce sens, est en étude.

Avec un règlement encadrant l’interconnexion transfrontalière à haut débit, les pays membres de la (CAE) veulent apporter plus d’équité et de transparence dans l’établissement d’accords de collaboration entre fournisseurs de services Internet, afin que les prix proposés aux populations soient standardisés et abordables, quel que soit le pays d'origine des FSI.

Un tel règlement sous-régional devrait surtout être bénéfique pour les fournisseurs de services et les consommateurs de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi et du Soudan du Sud qui n’ont pas de côtes maritimes et sont obligés de tirer la connectivité à haut débit depuis les stations d'atterrissage des câbles sous-marins de fibre optique du Kenya et de la Tanzanie.

Dans ses grandes lignes, le règlement sous-régional en matière d’interconnexion transfrontalière à haut débit, veut établir des conditions équitables entre les opérateurs dans différents Etats de la CAE, assurer des conditions de service raisonnables pour les fournisseurs de services Internet des Etats enclavés, minimiser l'effet des opérateurs dominants dans la chaîne d'approvisionnement, fournir un cadre pour des conditions équitables et raisonnables pour les services d'interconnexion IP (location de capacité point- to-point dans les Etats côtiers, colocation, service de transit IP), doter les agences nationales de régulation télécoms d’une juridiction extraterritoriale.