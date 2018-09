Togo : un « nom de domaine .tg, un site vitrine et un mail pro » pour les 1000 premières entreprises formalisées en septembre

(Agence Ecofin) - En vue de promouvoir la création d’entreprises et favoriser l’inclusion digitale au Togo, le ministère en charge de l’économie numérique lance du 1er au 30 septembre une campagne de promotion du domaine PointTG.

L’initiative est soutenue également par le ministère du commerce et de la promotion du secteur privé, la Chambre de commerce et de l’Industrie du Togo, le Centre de Formalités des entreprises, la Cellule Climat des affaires et l’Autorité de réglementation des secteurs des Postes et Télécommunications.

Symbole de l’identité numérique du Togo, le domaine PointTG (.tg) sera offert gratuitement aux premières entreprises formalisées sur la période.

Précisément, il s’agit d’un package de services composé outre du nom de domaine en ‘’.tg’’, un site internet, une adresse mail.

L’objectif est d’accroitre la visibilité des entreprises installées sur le territoire national et de favoriser le développement de leurs activités à l’échelle locale, nationale et internationale.

Le PointTG ainsi que les outils associés permettent également d’asseoir la crédibilité des entreprises tout en renforçant la confiance des internautes.

Autrefois géré par la société privée CAFE Informatique, le domaine est passé depuis le 23 mai 2016 sous le contrôle des autorités togolaises qui se sont données pour objectif, de développer la notoriété internationale de l’extension et la révision de ses tarifs jugés trop élevés.