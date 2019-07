Vox Telecom va utiliser les satellites d’Avanti pour apporter le haut débit dans les zones reculées d’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine Vox Telecom, spécialisée dans la fourniture de solutions de télécommunications et d’infrastructures TIC intégrées de bout en bout, a signé un accord de distribution principale de trois ans avec le fournisseur de connectivité internet par satellite, Avanti Communications Group Plc. A travers ce contrat, Vox Telecom pourra utiliser les satellites HYLAS 4 et HYLAS 2 de la compagnie britannique pour fournir l’accès au haut débit de qualité et à petits prix dans les zones reculées d’Afrique subsaharienne.

Pour atteindre son objectif de connecter les populations rurales toujours privées d’Internet, Vox Telecom bénéficiera de l’infrastructure télécoms et de l’expertise de l’antenne sud-africaine d’Avanti dans laquelle celle-ci a investi plus de 143 millions de dollars US. Vox Telecom bénéficiera également des services de backhaul du satellite HYLAS 4, qui s’intègrent de manière transparente aux réseaux de téléphonie mobile, permettant les services d’Internet des objets (IoT).

Pour Jacques Visser, le responsable du département sans fil chez Vox Telecom, les équipements télécoms d’Avanti en Afrique du Sud ouvrent à l’entreprise de nouvelles perspectives pour les satellites en bande Ka sur les marchés des PME, surtout que la bande Ka jouera un rôle plus important dans l'espace SD-WAN.

Neil Whitehead, le directeur des ventes d’Avanti pour l’Afrique, a affirmé que le partenariat avec Vox Telecom n’est que l’expression de la mission de l’entreprise qui est de contribuer à « libérer le potentiel des communautés et des entreprises où qu’elles se trouvent ».