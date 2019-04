Contenus haineux, intégrité des élections, protection de la vie privée et des données….Mark Zuckerberg parle aux décideurs africains

(Agence Ecofin) - Dans une tribune publiée le 30 mars 2019 dans le journal américain The Washington Post, allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, irlandais Sunday Independent et français Le Journal Du Dimanche, Mark Zuckerberg (photo), le fondateur du réseau social Facebook, a interpelé les différents gouvernements du monde, plus encore d’Afrique, sur la nécessité qu’ils prennent un rôle plus actif pour aider à réguler Internet aussi bien dans le monde que dans leur propre pays.

Cet appel revêt une importance capitale pour l’Afrique en particulier où l’Internet a un caractère incontournable pour la liberté d’expression et contribue au développement socioéconomique. Mais sur le continent où les dérives se multiplient également à grande vitesse, la crainte aujourd’hui est qu’Internet devienne finalement nocif et suscite une multiplication des cas de coupures. Pour qu’une telle extrémité ne devienne pas récurrente, Mark Zuckerberg propose quatre idées pour une régulation plus efficace d’Internet qui préservera le monde de coupures à tout-va avec un impact sur les libertés.

D’après Mark Zuckerberg, Facebook pourra être davantage performant en se basant sur des standards juridiques locaux plus pointus en matière de contenus violents et haineux, d'intégrité des élections, de protection de la vie privée et de portabilité des données. « Tous les jours, nous devons prendre des décisions pour déterminer quel discours est dangereux, ce qui constitue de la publicité politique ; ou encore comment prévenir des cyber-attaques complexes. Ces décisions sont importantes pour assurer la sécurité de notre communauté. Personne n’attend des entreprises, qu’elles répondent seules à ces enjeux.», déclare-t-il.

En Afrique où la législation relative à Internet n’est pas encore très fournie, les propositions de Mark Zuckerberg aideraient à dissuader les férus de plus en plus nombreux de fake news et autres messages à caractère violent et haineux, et à mettre face à leur responsabilité, les entreprises et particuliers qui voudront porter atteinte à la vie privée et aux données personnelles d’individus. « Je pense qu'il serait bon pour Internet que davantage de pays adoptent une réglementation telle que le RGPD (Règlement européen de protection des données) comme cadre commun (...) Elle devrait protéger le droit de chacun de choisir la façon dont ses informations sont utilisées, tout en permettant aux entreprises de les employer, à la fois à des fins de sécurité et aussi pour fournir des services.», a-t-il ajouté.

Pour le cadre réglementaire sur le principe de la portabilité des données, le tech entrepreneur pense qu’il donnera aux internautes, la possibilité de « transférer facilement leurs données et de manière sécurisée vers un autre service. Cela donne aux gens le choix et permet aux développeurs d'innover et d'être plus compétitifs ».