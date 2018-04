Nigéria : le Président Buhari sera l’invité de Donald Trump à la Maison Blanche, le 30 avril prochain

(Agence Ecofin) - Le Président nigérian Muhammadu Buhari (photo) sera l’invité du Président américain Donald Trump, le 30 avril à Washington, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

Les discussions entre les deux dirigeants porteront sur plusieurs sujets notamment ceux relatifs à la promotion économique et la lutte contre le terrorisme.

« La relation des Etats-Unis avec le Nigéria est profonde et forte, et la croissance économique, la sécurité et le leadership du Nigéria en Afrique feront progresser notre prospérité mutuelle.», précise un communiqué de la Maison Blanche.

A noter que la rencontre du 30 avril prochain sera la deuxième entre Muhammadu Buhari et Donald Trump. En septembre 2017, les deux dirigeants s’étaient rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors d’un déjeuner organisé par le Président américain à l’intention d'un groupe restreint de dirigeants africains.