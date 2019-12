La BAD se joint à 11 autres organisations pour accroître la résilience des pays pauvres aux catastrophes naturelles

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) s’est jointe à 11 autres organisations internationales afin d’assister les pays en voie de développement dans la construction de leur résilience aux événements climatiques extrêmes. Réunies au sein de l’Alliance for Hydromet Development, les organisations se sont donnés pour ambition d’aider les pays les plus exposés à faire face à ces catastrophes de plus en plus récurrentes.

« Une action climatique ambitieuse requiert que les pays soient équipés de systèmes d’alerte efficaces et des services d’informations climatiques les plus efficaces. Nombreux sont les pays en voie de développement qui manquent de capacité pour la fourniture de ces services. L’alliance est un véhicule qui permettra d’intensifier collectivement notre appui aux plus vulnérables », a affirmé Petteri Taalas, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale.

« A travers cette alliance, nous nous engageons à doubler notre appui en termes de financement climatique aux pays africains et nous travaillerons avec eux afin de passer de la gestion des situations d'urgence en cas de catastrophe au renforcement de la résilience aux événements climatiques extrêmes », a affirmé Anthony Nyong, le directeur du changement climatique et de la croissance verte à la BAD.

Outre la BAD, les autres membres de l’Alliance for Hydromet Development sont : le Fonds pour l’adaptation, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne de développement et de reconstruction, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, la Banque islamique de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme des Nations unies pour l’environnement, la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial et l’Organisation météorologique mondiale.

Gwladys Johnson Akinocho

