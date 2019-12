Au Doha Forum 2019, une forte présence américaine suggère un changement de stratégie pour Trump au Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - Le Doha Forum 2019 s'est ouvert samedi 14 décembre dans la capitale de l'émirat du Qatar, avec, en toile de fonds, une solide présence américaine qui suggère un changement de stratégie de l'administration Trump au Moyen Orient. La délégation américaine présente à cet événement, est emmenée par Steven Mnuchin, le secrétaire d'Etat au Trésor (équivalent du ministre des finances) et Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain.

Les deux sont intervenants dans le cadre des sessions de discussion du forum et ils devraient aussi engager des discussions sur des questions économiques et de promotion féminine, selon un communiqué officiel de l'administration américaine. Il faut dire que le Qatar qui est un allié stratégique des Etats-Unis vit aujourd'hui un blocus aérien et terrestre dommageable pour son économie, qui lui a été imposé par les autres pays du Golfe, essentiellement les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, deux autres alliées stratégiques des USA dans la région.

Cette présence de hautes personnalités américaines s’inscrit dans une certaine évolution des relations entre les Etats-Unis et des pays et groupes considérés jusque-là comme des ennemis. Il y a peu, le pays nord-américain et l'Iran ont procédé à un échange de prisonniers, introduisant un peu de dialogue dans une relation qui s'est tendue dès l'arrivée de Trump. De même, il y a un peu plus de trois semaine, le président américain a surpris en annonçant une reprise des discussions avec les Talibans.

Au regard de la proximité entre le Qatar et les deux pays que sont l'Afghanistan et l'Iran, il n'est pas exclu que de sérieuses discussions soient menées en vue d'accélérer ce qui pourrait être un changement de stratégie américaine dans le Moyen-Orient. De nombreuses analystes évoquent la possibilité pour l'administration américaine de secouer un peu leurs alliés traditionnels dans le Golfe, afin d'avoir plus de coudée franches en matière de perspective énergétique.

Mais en attendant, l’Amérique a été sévèrement critiquée en ouverture du forum. Le premier ministre de Malaisie, le Docteur Mahathir Mohamad, qui est un des invités d'honneur de l'événement et qui a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre, des mains de Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar en personne, n'a pas manqué de critiquer l'unilatéralisme américain.

« Les sanctions des Etats-Unis à l'encontre de l'Iran sont une violation du droit international et cela est simplement, de mon point de vue, inacceptable », a-t-il fait savoir suggérant que l’Amérique puisse gérer ses différent avec la république islamique par des moyens légaux comme l'arbitrages ou la négociation. Pareillement, dans une autre session de discussion, c'est Jane Harman, la présidente et directrice du Think Tank américain Wilson Center, qui a rappelé que l'unilatéralisme américain manquait de pertinence désormais.

Idriss Linge, envoyé spécial à Doha au Qatar