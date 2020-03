La moitié des pays reçoivent moins de 6 $ par personne par an pour l’action climatique

(Agence Ecofin) - Dans aucun pays, le financement alloué à l’action climatique n’est consacré aux besoins réels des populations et les fonds alloués ne sont efficacement pas utilisés pour venir en aide aux pays les plus affectés. Cela met des milliards de vies en danger, selon l’étude « Short-changed on climate change : money, water and the people on the frontline » publiée par l’organisation indépendante WaterAid.

La moitié des pays du globe reçoivent une moyenne de 5,17 $ par individu par an pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Une moyenne qui chute drastiquement dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Le Soudan par exemple, septième pays le plus vulnérable au changement climatique au monde, reçoit 1,33 $ par personne par an pour son action climatique.

WaterAid, l’organisation qui a analysé ces données, a pris en compte les financements alloués par les gouvernements et les autres institutions publiques, les entreprises d’investissement, les investisseurs individuels et les entreprises. Les données ont été recueillies sur la période allant de 2010 à 2017.

L’organisation qui s’intéresse également à l’accès à l’eau et à l’assainissement a constaté que seulement 65 % de personnes pas an, consacrent leur financement climat à l’adaptation des services d’eau.

« Nous pouvons nous attendre à des événements météorologiques plus extrêmes, à plus d’incertitudes, et probablement à un plus grand nombre de personnes contraintes de vivre sans eau potable. Nous ne pouvons pas laisser des vies et des moyens de subsistance se perdre à cause de l’inaction », a déclaré Tim Wainwright (photo), directeur général de WaterAid.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

24/02/2020 - Finance climat : moins de 10 % des fonds parviennent aux populations les plus vulnérables (étude)