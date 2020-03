(Agence Ecofin) - Après d’intenses analyses et discussions, les responsables du Fonds mondial pour l’adaptation ont annulé la 35e réunion du conseil de l’institution prévue du 31 mars au 3 avril 2020. L’événement qui devait se tenir sur le campus des Nations unies à Bonn, en Allemagne, a été annulé à cause des risques encourus du fait de l’épidémie de coronavirus.

En lieu et place, le président et le vice-président du conseil ont choisi d’organiser une réunion virtuelle de moindre envergure qui se penchera sur les points les plus urgents de l’ordre du jour. Une réunion du conseil en présentiel sera organisée ultérieurement pour discuter des autres sujets. En attendant, les détails de l’organisation de la réunion virtuelle sont en cours de finalisation et seront communiqués dans les jours à venir.

Cette décision d’annulation est conforme à la politique adoptée par la Convention des Nations unies sur le climat et le Groupe de la Banque mondiale concernant les réunions internationales, visant à contenir la propagation du coronavirus au sein de leurs équipes. Entre autres mesures prises, la suspension des missions en Chine, l’annulation de certains voyages pour des conférences ou des formations.

Gwladys Johnson Akinocho