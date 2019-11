Le Cameroun prépare son adhésion à la Convention d’Helsinki sur les cours d’eau transfrontaliers

(Agence Ecofin) - Hans-Peter Schadek, le chef de délégation de l’Union européenne (UE) au Cameroun, a présidé, le 5 novembre dernier à Yaoundé, un atelier national relatif au processus d’adhésion du pays à la Convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux

« Au Cameroun, cette problématique est d’autant plus importante qu’il s’agit d’un pays qui, de par sa position géographique, partage 4 de ses 5 bassins hydrographiques avec des pays voisins, notamment le Tchad, le Nigeria, la République centrafricaine et le Congo. Il participe, par ailleurs, de façon permanente, aux activités de la CEEAC, tout en étant membre des organismes tels que la Commission du bassin du Lac Tchad, l’Autorité du bassin du Niger, la Cicos, et d’autres », a expliqué le diplomate européen.

A terme, il est, entre autres, question pour l’UE, le gouvernement et les membres de la société civile de partager des informations sur les enjeux de cet instrument dont l’intérêt en termes de prévention des conflits, de stabilité régionale et de paix, est capital. A travers l’atelier présidé par Hans-Peter Schadek, il est question de faire le point sur l’état d’avancement du processus d’adhésion du Cameroun. Ce qui débouchera sur la définition des prochaines étapes de ce processus, permettant une ratification dans un avenir proche.

La convention d’Helsinki s’articule autour des axes suivants : la valorisation de l’eau comme outil de paix, de sécurité et de stabilité ; la promotion de l’adhésion et la mise en œuvre des accords internationaux sur la coopération dans le domaine de l’eau ; le multilatéralisme, avec l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et l’Accord de Paris sur le changement climatique ; et l’engagement de l’UE en faveur des droits de l’Homme, à l’égard de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en tant que composantes des droits humains et du droit au développement.

S.A.