Le Nigeria a besoin d’applications d’Intelligence artificielle en médecine, en éducation et en commerce

(Agence Ecofin) - Les autorités des pays d’Afrique prennent de plus en plus conscience que la tech représente l’avenir du continent. Pour une prise de conscience collective, certains hommes politiques montent au créneau pour rappeler les défis à relever.

Yemi Osinbajo (photo), vice-président de la République fédérale du Nigeria, a déclaré que le pays a besoin d’applications d’Intelligence artificielle (IA) dans les secteurs de la médecine, de l’éducation, de la sécurité et du commerce. Il a tenu ces propos le 18 septembre, lors de la première cérémonie de remise de diplôme au Nigeria University of Technology and Management (NUTM) à Lagos.

Le vice-président a tenu à motiver les jeunes diplômés, lors de son allocution. « Nous devons concevoir l’innovation éducative nécessaire pour former des millions d’enfants dans ou hors des salles de classe dans le pays et sur notre continent, et fournir les techniques pour offrir des opportunités dans le domaine de la technologie », a-t-il déclaré.

M. Osinbajo a par ailleurs insisté sur les défis auxquels le pays devrait faire face et aussi le rôle des jeunes africains pour rattraper le retard sur les autres continents. « Les problèmes les plus importants de cette génération, en particulier en Afrique, nécessiteront des innovations dans les domaines de la science, de la technologie et des sciences de la gestion, notamment en matière d’entrepreneuriat et de leadership innovant, si nous voulons avoir une chance de les résoudre », a-t-il ajouté.

Rappelons que la NUTM est une école d’innovation et de technologie de premier ordre qui vise à former des leaders au Nigeria et en Afrique. Cette première promotion et celles qui suivront devraient constituer un atout de choix permettant au Nigeria d’espérer réaliser le vœu de son vice-président.