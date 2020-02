Le Burkina, le Niger et le Togo coopérent pour un meilleur transit et un trafic terrestre plus fluide

email







youtube

instagram

Whatsapp (Agence Ecofin) - Des administrations douanières du Togo, du Burkina Faso et du Niger se sont réunies cette semaine à Lomé pour une session de travail sur l’évaluation de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des trois pays. Cette rencontre organisée par l’Office Togolais des Recettes (OTR) pour 03 jours, intervient quelques mois après la signature en août dernier d’un protocole d'accord entre ces trois pays, actant ainsi la mise en vigueur du système interconnecté de gestion des marchandises en transit (SIGMAT). A Lomé, il était donc question de trouver et valider des solutions pour réduire le temps consacré aux procédures de transit, et contribuer de cette façon à la fluidification du trafic entre le Togo et ces deux pays de l’hinterland. Par ailleurs, une autre rencontre, dédiée elle aussi au transit routier, mais entre les Etats de la Cedeao, s’est déroulée au même moment à Lomé. Elle était organisée par l’Organisation régionale et la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT). Follow @agenceecofin