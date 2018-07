La CEMAC à la recherche de 130 milliards FCFA pour relancer l’élevage et l’agriculture

(Agence Ecofin) - L'organisation de la table ronde des donateurs devant permettre de financer le développement de l'agriculture et de l'élevage en zone Cemac, a été au centre de la séance de travail, tenue par le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo (photo, centre), avec le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA), Pedro Bayéme Bayéme Ayingono, et son adjoint, Bernard Boutsika Ngavet.

Pour Daniel Ona Ondo, les financements prévus pour l'organisation de la table ronde sont disponibles. Aussi la dernière étape consiste-t-elle, en la signature du protocole d'accord entre la Commission de la Cemac, la CEBEVIRHA et le partenaire technique EMRC.

Les responsables communautaires ont enfin rappelé que ce projet a pour but de mobiliser près de 130 milliards FCFA auprès des donateurs.

La table ronde parrainée par Idriss Déby Itno, le président tchadien, devrait se tenir à Bruxelles, trois mois après la signature dudit protocole d'accord.

« Toutes les garanties doivent entourer votre projet de table ronde, car vous engagez la communauté et surtout un chef de l'Etat. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit à l'erreur et encore moins à l'échec », souligne Daniel Ona Ondo.

Car, rappelle-t-il, « sans la mise en œuvre de projets intégrateurs, nous ne ferons que l'administration. Or, ce n'est pas ce que les décideurs de la Cemac attendent de nous ».

Les différentes parties qui signeront l'accord qui donnera officiellement le coup d'envoi effectif de l'organisation de la table ronde, se retrouveront à Malabo au début du mois d’août prochain.