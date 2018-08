Ali Bongo et Obiang Nguema Mbasogo échangent sur les questions politiques et sécuritaires de la sous-région Afrique centrale

(Agence Ecofin) - Dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le président de la République, Ali Bongo Ondimba est attendu en Guinée équatoriale, ce 22 août, à l’invitation de son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, selon la Direction de la communication présidentielle (DCP).

Au cours de leurs échanges, Ali Bongo Ondimba et son hôte devraient se pencher en tête-à-tête, sur les questions politiques et sécuritaires de la sous-région Afrique centrale, poursuit la même source.

L’on indique également que cette visite de Ali Bongo dans ce pays qui intervient six mois seulement, après celle de février 2018, s’inscrit également dans le cadre de concertation permanente et régulière entre les deux chefs d’Etat, et qu’en plus, elle vise à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays.

Pour la bonne gouverne, ce dernier déplacement du chef de l’Etat gabonais à Malabo s’inscrivait dans le cadre de la tournée sous-régionale, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Au cours de celle-ci, des questions de paix et de sécurité avaient déjà été au menu des échanges entre les deux hommes.

Stéphane Billé avec la DCP.