La Tunisie devient officiellement le 20ème membre du COMESA

(Agence Ecofin) - La Tunisie est officiellement, depuis ce mercredi 18 juillet 2018, le 20ème membre à part entière du Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa), le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe.

Cette adhésion sera, en effet, effective à l’occasion du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements des pays-membres du Comesa qui se tient depuis hier à Lusaka en Zambie.

Pour le ministre tunisien des affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, « une fois cette approbation de membre de la Comesa obtenue, la Tunisie aura droit d’accès à la zone de libre-échange triangulaire qui regroupera le Comesa, la Communauté d’Afrique de l’est et la Communauté de développement de l’Afrique Australe, rassemblant ainsi près de la moitié des pays du continent ».

Notons que la première tentative d’adhésion tunisienne auprès du Comesa, remonte à 2005. Toutefois, il aura fallu attendre onze ans pour que le processus d'adhésion soit relancé. La finalisation de l'accord d'adhésion a été achevée en octobre 2017.

Fondé en 1994, le Comesa, compte, outre la Tunisie, 19 pays membres : le Burundi, les Comores, la République Démocratique du Congo (RDC), Djibouti, l'Egypte, l'Érythrée, l'Ethiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, l'ile Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Le Comesa constitue un vaste marché de plus de 520 millions d’habitants et représente un PIB d’environ 755 millions $.