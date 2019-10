Réformes, programmes et projets : l’Uemoa fait sa revue annuelle du 16 au 23 octobre

(Agence Ecofin) - La Commission de l’UEMOA a démarré, mercredi, à Bamako, Bissau, Cotonou et Ouagadougou, la phase technique de la revue annuelle (2019) de l’union sous-régionale. L’information est diffusée par l’institution communautaire.

Cette évaluation qui permettra de connaître le niveau d’exécution des réformes, politiques, programmes et projets UEMOA par pays et dans l’union, devrait s’achever vendredi 18 octobre prochain. Cet exercice se poursuivra du 21 au 23 octobre, à Abidjan, Dakar, Lomé et Niamey.

La revue permet à la Commission et aux Etats d’évaluer la mise en œuvre de 113 textes réglementaires, 98 programmes et projets communautaires.

Celle réalisée au titre de 2018 « a permis d’enregistrer des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires. En effet, le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 62% en 2017 à l’échelle de l’Union, soit un accroissement de 7 points de pourcentage », selon la commission de l’UEMOA.

Séna Akoda