La BAD va débloquer 29,6 milliards FCFA pour la construction du pont sur le Logone reliant le Cameroun et le Tchad

(Agence Ecofin) - Le président de la République camerounaise, Paul Biya, a signé le 13 avril, un décret habilitant Alamine Ousmane Mey, le ministre de l’Economie, à signer avec la Banque africaine de développement (BAD) deux accords de prêts d’un montant total de 29,6 milliards FCFA.

Le premier accord porte sur une enveloppe de 33,32 millions d’euros (21,860 milliards FCFA). Et le second sur 9,73 millions d’euros (7,790 milliards FCFA). Tout cet argent représente un financement partiel du projet de construction du pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad.

Cette habilitation présidentielle intervient quatre mois après que la BAD a annoncé en décembre 2017, qu’elle débloquera un montant total de 66 millions d’euros pour l’ouvrage reliant le Cameroun et le Tchad. Le futur pont entre Yagoua et Bongor, long de 650 mètres, va coûter environ 92 milliards FCFA, dont 58% à financer par l’Etat du Cameroun, et 42% pour l’Etat tchadien.

S.A