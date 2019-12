Côte d’Ivoire : le français Colas va construire les marchés modernes de Bouaké et de Yopougon, pour un coût de 90 millions €

(Agence Ecofin) - Le groupe français Colas et le cabinet Fusion Architecture Urban vont réaliser les travaux de construction des marchés modernes de Bouaké (au centre du pays) et de Yopougon (dans la banlieue d’Abidjan) pour un coût total de 90 millions €.

Financée par l’Agence française de développement (AFD), la construction de ces infrastructures stratégiques a pour objectifs d’améliorer les conditions d’exercice du commerce de détail et de demi-gros à Bouaké et à Yopougon, et de soutenir les mairies concernées dans l’accompagnement social des populations.

S’agissant du grand marché de Bouaké, il sera bâti sur une superficie de 9 ha avec une capacité d’accueil de 8000 commerçants. Quant à celui de Yopougon, il sera réalisé sur une superficie de 7 ha comportant 450 boutiques, 6 000 places-étals et 12 banques avec guichets automatiques. Cet édifice comportera également un commissariat, un centre de santé, un parking ainsi que 50 toilettes par bloc et des lieux de culte.

André Chadrak