Algérie : l’Etat accordera « toutes les facilités » aux exportateurs visant les marchés africains

(Agence Ecofin) - Lors d’un Salon économique destiné au marché africain qui se tient à Adrar en Algérie, l’Etat a annoncé la mise à disposition de « toutes les facilités » pour les exportateurs hors-hydrocarbures qui souhaitent se déployer en Afrique.

Adhérente de première heure à la ZLECAF, l’Algérie veut booster ses exportations vers le marché africain. Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations (MCPE) a annoncé hier samedi, le consentement de facilités aux exportateurs locaux hors-hydrocarbures, conformément aux orientations de l’Etat. Orientations officialisées le 7 avril dernier, lors d’une rencontre à Touggourt entre des diplomates algériens instruits par le gouvernement et les opérateurs économiques du pays.

Redouane Alili, secrétaire général du ministère, a expliqué cette décision par le record de revenus d’exportation hors-hydrocarbures (plus de 3 milliards USD), enregistré lors de l’exercice précédent. Les wilayas frontalières bénéficieront d’unités de production et des moyens logistiques nécessaires pour accroitre le transit. Des organismes comme l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ANPCE) et le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) seront fortement mis à contribution.

Le transporteur public Logitrans a réitéré son engagement à aider les exportateurs à atteindre leurs pays cibles, de la Tunisie au Sénégal en passant par la Mauritanie ou le Mali. Dans ce schéma, il bénéficiera particulièrement de la transsaharienne Alger - Lagos longue de 4000 km, qui devrait être achevée d’ici la fin de l’année. « Des efforts ont été déployés pour l’acheminement international de divers produits à la faveur des moyens matériels et humains du groupe par souci de conquérir le marché africain » a déclaré, Radia Salamani, la représentante.

A l'initiative de l'Algérie, un vaste projet routier est en train de s'achever : la transsaharienne. Reliant Lagos à Alger sur 4.500 Km.N’oublions pas Houari Boumédiène à l’origine de ce projet et des milliers de jeunes appelés de l’ANP qui avaient commencés l’œuvre. pic.twitter.com/4QG0hai2vh — Kamel Danil OUZERI (@KamelDanil) March 6, 2021

L’annonce du ministère s’est faite dans le cadre du Salon économique destiné au marché africain, un événement commercial de 2 semaines qui se déroule dans la wilaya d’Adrar, au sud-ouest d’Alger. Il constitue une vitrine pour les produits algériens d’artisanat, d’agriculture, de cosmétique, d’architecture, etc.

Feriol Bewa