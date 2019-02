A Malabo, le Gabon apporte sa contribution au processus d’intégration des économies de la CEMAC

(Agence Ecofin) - Le ministre de l’Économie, de la Prospective et de la Programmation du développement, Jean-Marie OGANDAGA (photo), prend actuellement part aux travaux du Conseil des ministres de l’Union économique d’Afrique centrale (UEAC), qui se déroulent à Malabo en Guinée équatoriale.

A la tête d’une délégation d’experts, il est porteur de la vision du Gabon dans l’accélération et l’approfondissement du processus de l’intégration des économies d’Afrique centrale.

Selon les experts, la participation de la République du Gabon à ces travaux revêt une importance particulière. Ce d’autant plus qu’un éminent membre du gouvernement et l’intelligentsia universitaire du pays préside la Commission de la CEMAC.

Par ailleurs, le pays abrite les deux institutions majeures dans la régulation financière : la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC) et la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (COSUMAF), en plus de servir de siège, à trois des douze institutions spécialisées de la CEMAC. À savoir : le GABAC, l’ISTA et l’IEF pôle régional. En rejoignant la capitale de la République de Guinée équatoriale, le ministre OGANDAGA a laissé percevoir la détermination de son pays pour assumer ce rôle de premier plan.

Pour cette journée du 8 février 2019, outre l’adoption du rapport des travaux du Comité inter-Etats qui s’est étendu sur trois jours, l’agenda prévoit l’adoption par le Conseil des ministres de l’UEAC, du budget révisé de la Commission pour le porter à un peu plus de 81 milliards de francs CFA.

Car, « les mécanismes de répartition et de collecte de ce budget ont été au cœur des travaux du Comité inter-Etats. Et nous avons bon espoir que le Conseil des ministres, en adoptant ce budget, donnera à la Commission, davantage de marge de manœuvre pour porter plus loin l’intégration», explique Fatima Aram ACYL, la vice-présidente de la Commission de la CEMAC, qui a assuré la coordination des travaux d’experts.

Sont également au menu des travaux de ce 8 février, l’adoption du nouveau code douanier de la communauté, la mise en place d’un Conseil de la Concurrence pour l’ensemble des six Etats-membres, la réforme de la profession de Conseil fiscal et les modalités de désengagement financier de la Cour de Justice CEMAC en cessation définitive d’activités.

Stéphane Billé