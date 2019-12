L'Afrique du Sud va collaborer au développement des infrastructures routières du Nigeria

(Agence Ecofin) - Le Nigeria va bénéficier de la collaboration de l’Afrique du Sud dans le cadre du développement de ses infrastructures routières.

L’engagement a été donné par Hulisani Makhuvha, représentant de Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA), détenue à 100 % par le gouvernement sud-africain. C’était lundi à Abuja, au cours d’un point de presse, en marge de la conférence « Nigeria-South Africa Intergraded Road Transport Infrastructure Initiative ».

Fondée en 1983, la DBSA a été créée pour accélérer le développement socioéconomique durable, améliorer la qualité de vie des populations et promouvoir l’intégration régionale.

Selon Makhuvha, le Nigeria et l’Afrique du Sud étant les plus grandes économies du continent africain, il est nécessaire que les deux pays renforcent leur collaboration et travaillent ensemble à la construction de réseaux routiers sur le continent.

« Nous examinerons les opportunités et les moyens de collaborer avec le gouvernement nigérian ; notre mandat sera principalement axé sur le financement des chantiers routiers », a déclaré Makhuvha.

« Nous ne pouvons donc pas dire d'emblée que nous venons avec des investissements, nous devons d'abord nous imprégner des projets en cours dans le pays et voir comment nous pouvons y participer ».

Romuald Ngueyap

