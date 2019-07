Le président nigérien Mahamadou Issoufou succède à son homologue nigérian Buhari à la tête de la Cédéao

(Agence Ecofin) - Le président nigérien Mahamadou Issoufou (photo) a été élu, le 29 juin à Abuja, par ses pairs, président pour un an de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il succède ainsi à son homologue nigérian Muhammadu Buhari.

« Présider la CEDEAO à cette étape de son évolution est une lourde mission. Je souhaiterais poursuivre l'œuvre entreprise et faire accomplir à notre communauté un pas supplémentaire sur la voie de l'intégration économique et sociale », a déclaré le chef de l'Etat nigérien, après son élection lors du 55ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO.

Outre le volet intégration, M. Issoufou entend également profiter de son mandat à la tête de la CEDEAO pour tenter de renforcer la sécurité dans la région.

« Notre région est confrontée à la piraterie maritime, aux exactions de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, aux attaques d'organisations criminelles et terroristes dans le Sahel ainsi qu'à la résurgence de conflits intercommunautaires. Ces menaces sont de nature à remettre en cause, si nous n'y prenons garde, l'existence même de nos Etats », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « La multiplication des attaques et leur survenance dans des pays de plus en plus au sud du Sahel font craindre la métastase du terrorisme sur l'ensemble de la région. La menace est d'autant plus sérieuse que nous n'avons pour le moment aucune visibilité sur la sortie de crise en Libye, devenue le sanctuaire des organisations terroristes et criminelles qui alimentent tous les trafics à destination et au départ de notre région ».

