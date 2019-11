Un prêt de 50 millions $ de la BERD destiné à moderniser une raffinerie de pétrole en Egypte

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce un prêt de 50 millions $ destiné à moderniser la raffinerie de pétrole de la Suez Oil Processing Company (SOPC). Le projet devrait permettre à la SOPC d’atteindre une production de 2 millions de tonnes de produits pétroliers divers en 2019/2020, comme annoncé en début d’année.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Suez Oil Processing Company a également prévu de construire deux nouvelles unités de production de butane et d'asphalte, de renouveler des équipements et de mettre en place un projet de sécurité et santé au travail.

Cet appui financier de la BERD vient compléter la ligne de crédit de 200 millions $ accordée en 2018 par l’institution financière européenne pour la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique au sein de la SOPC.

Depuis le début de ses opérations en Egypte en 2012, la BERD affirme avoir engagé plus de 5,5 milliards d’euros au profit de 102 projets mis en place dans le pays. La BERD poursuit en indiquant que l'Egypte a concentré la majeure partie des engagements accordés aux pays en développement en 2018.

Chamberline Moko