Burkina Faso : les professionnels de la communication créent leur association professionnelle

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, les professionnels de la communication ont présenté à la presse et au public, le 8 décembre dernier, la ligue nationale des directeurs, conseillers et chargés de communication et de marketing (LIDICOM).

L’association avait été créée depuis le 18 mars 2018 et reçue le 2 octobre par Remis Fulgance Dandjinou, le ministre de la communication et des relations avec le parlement.

La LIDICOM a pour ambition de réunir en son sein l’ensemble des professionnels de la communication et du marketing pour renforcer leurs capacités, et créer un réseau de partage d’expérience et de bonnes pratiques entre professionnels des secteurs de la communication et du marketing.

Selon Sougrinoma Ibrahim Guigma, président de l’association, elle espère également devenir un think tank (groupe de réflexion), pour la communication des structures privées, étatiques, militaires et diplomatiques.

D’après son président, les premières actions de la LIDICOM seront pour 2019.

Servan Ahougnon