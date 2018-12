Maroc : Latifa Akharbach est nommée à la tête de la Haute autorité marocaine de la communication audiovisuelle

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le Roi Mohammed VI a nommé Latifa Akharbach (photo), présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA). Elle remplace Amina Lamrini El Ouahabi, ancienne titulaire du poste.

Latifa Akharbach, titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication, est à la fois diplomate et journaliste marocaine. Par le passé, elle a été ambassadrice du Maroc en Tunisie, après avoir été secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. Elle a également dirigé l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC), pendant 20 ans.

A la tête de la HACA, Latifa Akharbach sera responsable du contrôle de tous les services liés à la communication audiovisuelle dans le pays. L’une de ses tâches les plus importantes sera la gestion du processus d'octroi de licences, à un moment clé où le royaume chérifien souhaite ouvrir le marché de l’audiovisuel au secteur privé.

Servan Ahougnon