Tunisie : l’Office national du tourisme confie son budget publicitaire international à l’agence française Sopexa, de 2018 à 2020

(Agence Ecofin) - En Tunisie, l’Office national du tourisme a choisi l’agence française Sopexa pour la promotion, de 2018 à 2020, du pays à l’international, en tant que destination touristique. Ce choix est intervenu après un appel d’offres lancé en août dernier.

Désormais, Sopexa aura à sa charge la conception et la mise en œuvre de campagnes de publicité pour l’Office tunisien du tourisme, en Russie, en Pologne, en République tchèque, en Ukraine, au Canada et en Chine. La stratégie proposée par l’agence, durant le pitch, sera adaptée et exécutée selon le contexte local et les cibles identifiées. Le plan d’action de Sopexa repose essentiellement sur la création d’une plateforme de marque, une stratégie sociale média avec création de contenus vidéo et partenariats influenceurs, ainsi qu’un plan média.

Cette dernière partie se composera de campagnes digitales, d’affichage outdoor et de publicités sur les chaînes de télévision ainsi que les radios.

Servan Ahougnon