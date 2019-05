Kenya : KOKO Fuel, le bioéthanol proposé en alternative au bois de cuisson et au charbon de bois

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la compagnie KOKO Networks a annoncé le lancement du KOKO Fuel, un bioéthanol liquide, utilisable comme combustible de cuisson. Cette solution propre, sûre et abordable selon ses promoteurs, sera distribuée à travers 700 points de vente.

Joseph Njoroge, le secrétaire principal du ministère de l’énergie qui était présent à la cérémonie de lancement, a réitéré l’importance de telles solutions durables. « KOKO Fuel est une alternative formidable au charbon de bois et à la paraffine. Le bois, le charbon, et le kérosène traditionnellement utilisés causent la pollution atmosphérique intérieure qui est responsable de plus de 21 000 décès chaque année. Dans le même temps, la déforestation qu’engendrent ces combustibles fossiles dérègle le cycle de nos saisons et impact négativement sur nos cultures. En faisant une transition responsable vers des combustibles plus propres, nous pouvons également améliorer notre sécurité alimentaire », a affirmé le responsable.

La compagnie a également mis en vente des cuisinières adaptées pour permettre une utilisation de son combustible en toute sécurité. Elle s’est associée à Vivo Energy Kenya pour la distribution de ses produits.

Gwladys Johnson Akinocho