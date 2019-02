Kenya : le britannique Azuri Technologies a lancé un service payant de télévision utilisant l’énergie solaire  

(Agence Ecofin) - Bien connue dans le domaine de l’énergie solaire, l’entreprise britannique Azuri Technologies a dévoilé il y a quelques jours, au Kenya, un système particulier de télévision par satellite. Il a été conçu pour fonctionner à l’énergie solaire et est donc destiné aux Africains n’ayant pas accès aux réseaux nationaux d’électricité.

En fait, Azuri technologies a mis en vente un package contenant, entre autres, une télévision de 32 pouces et une radio. Le matériel commercialisé permettrait de capter, au Kenya, 60 chaînes de télévision et plus de 20 stations de radios.

Le prix du service a été fixé à 129 KSh, environ 1,26 USD, par jour.

L’entreprise n’a pour le moment pas donné d’informations sur ses partenariats avec les promoteurs de chaînes dont le contenu est diffusé.

Il faut savoir qu’Azuri Technologies avait déjà lancé, il y a quelques semaines, la commercialisation de télévisions solaires adaptées pour les personnes n’accédant pas au réseau électrique national.

Servan Ahougnon