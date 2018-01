Ephrem Koutoumna, de Ecohub : « Débuter une telle initiative sur fonds propre n’a pas été facile. »

(Agence Ecofin) - Ephrem Koutoumna, 4e lauréat du concours #MonInterviewEcofin, dirige à Lomé, au Togo, un incubateur de start-up innovantes. Conseil, formation, co-working, son objectif est d’offrir aux entreprises et aux porteurs de projets, l’infrastructure et les services nécessaires pour assurer une croissance soutenue et pérenne.

Agence Ecofin : Ephrem Koutoumna, que faisiez-vous avant de développer Ecohub?

Économiste et titulaire d’un MBA Eco-Innovation de l’Université Paris-Dauphine et de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), je me suis spécialisé en entrepreneuriat & innovation plus spécifiquement dans le domaine des TIC et de l’Agri-business. Avant cela, étant un passionné des TIC, j’ai été développeur d’applications de solutions mobile à CAFE Informatique et Télécoms SA au Togo et consultant dans de nombreuses organisations tel que CIPMEN, l’incubateur nigérien de start-up. Aujourd’hui, CEO de la start-up digitale DITOMEDIA, je dirige ECOHUB, un Techub et espace d’innovations technologiques pour le développement.



Comment êtes-vous venu à développer ce projet ?

ECOHUB est un espace de créativité et d’innovation qui aide à concrétiser les rêves des entrepreneurs, inventeurs et créateurs. C’est aussi un espace de partage qui permet à des projets innovants de voir le jour. ECOHUB a démarré ses activités d’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets en 2016, avec comme premier programme le AGRIHACK TALENT (une initiative qui vise à aider au développement des innovations TIC pour l’agriculture). Un programme que nous avons piloté avec l’appui des partenaires tels le Centre Technique de Coopération Agricole et rurale (CTA) et d’autres partenaires locaux (AGET, FAIEJ, CAFE Informatique, Etc.).

Quel est le principal atout de votre produit ?

Notre principal atout réside dans la priorisation des start-ups technologiques innovantes à fort potentiel de développement et scalables. De plus, nous intégrons dans notre écosystème des services tels que le Centre de Formation dédié aux métiers du numérique, des événements que nous organisons, des prestations de service à la carte.

Nos formations sur le numérique se font uniquement sur projet et sont organisées dans l’esprit du faire faire et de la co-création. Elles contiennent 80% de pratique et 20% de théorie.

L’accompagnement de nos start-ups se fait sur des critères bien définis et un suivi rigoureux grâce à des indicateurs de performance.

A quel stade de développement se situe aujourd’hui ECOHUB?

ECOHUB est actuellement en phase de croissance.

Quelle est la principale difficulté que vous avez eu à surmonter pour arriver à ce stade ?

Débuter une telle initiative sur fonds propre n’a pas été facile, surtout dans un environnement où l’écosystème entrepreneurial dans le numérique est juste naissant et quasi inexistant. Mais les choses avancent et nous travaillons au développement de cet écosystème à travers nos diverses initiatives et celles d’autres acteurs du milieu.

Quelle est maintenant votre prochaine étape ?

ECOHUB ambitionne de bâtir un modèle d’incubateur viable financièrement et autonome à moyen terme.

Quel conseil donneriez-vous à un(e) jeune qui rêve d’entreprendre ?

Il faut oser poser le premier pas. Il n’est pas nécessaire de réunir tous les critères avant de commencer par entreprendre. Oser commencer avec ce que vous avez et les autres facteurs tels la collaboration, la mise en relation et le financement s’en suivront.