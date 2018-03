Cameroun : La start-up Ease Travel Services lance une agence de voyage digitale

(Agence Ecofin) - Le 7 mars 2018, la start-up camerounaise Ease Travel Services (ETS) a annoncé dans un communiqué officiel, le lancement de son agence de voyage digitale. Celle-ci permet, grâce à l’application éponyme, d’effectuer des réservations ou des achats de titres de transport, via le mobile ou le site internet de l’agence.

Concrètement, grâce à l’application Ease Travel, il est possible d’effectuer, en temps réel, la réservation ou l’achat de billets d’avion, la réservation d’une voiture pour des déplacements dans la ville ou la location d’une voiture avec chauffeur pour un voyage.

Cette agence de voyage digitale, apprend-on de ses promoteurs, offre aux usagers «la possibilité de parcourir une flotte de plus de 120 voitures à Douala et Yaoundé, de comparer les prix et ainsi de facilement choisir la voiture dont on a besoin (Berline, 4x4, Pickup ou Bus, etc.)», et dont les prix de location (véhicules climatisés avec chauffeur) varient entre 4 000 FCfa/heure et 23 000 FCfa/jour.

«A ces services, s’ajouteront, dans les prochains mois, la possibilité de réserver une chambre d’hôtel ou un appartement meublé, ainsi que d’acheter son ticket de bus pour des voyages interurbains.», promettent les promoteurs de Ease Travel Services, qui ambitionnent «de créer un guichet unique du voyage en Afrique, de rassembler dans une seule application, les meilleures prestataires de services du domaine du voyage, du tourisme et du loisir».

Il y a quelques années, cette start-up camerounaise avait déjà lancé MyAirport, une application mobile permettant au grand public d’accéder gratuitement et en un simple clic, aux programmes des vols des compagnies aériennes dans tous les aéroports du pays.

BRM

