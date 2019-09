Tunis abritera ce lundi 23 septembre 2019, la 3ème journée Huawei de l’innovation technologique en Afrique du Nord

(HUAWEI) - L’innovation technologique en levier puissant d’une totale connectivité en Afrique et dans le monde arabe : tel est le thème de la Journée nord-africaine de l’innovation qui tiendra à Tunis ce lundi 23 septembre, pour sa troisième session consécutive. Organisée par Huawei, sous le patronage du ministère des Technologies de l’Information et de l’Economie numérique, et en collaboration avec l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information (AICTO) ainsi que les acteurs du secteur, elle vise à promouvoir l’économie numérique et l’édification d’un écosystème technologique performant. En marge des travaux, une exposition permettra de présenter aux participants les dernières innovations lancées par Huawei.

Vingt ans au service du développement technologique en Tunisie

La tenue de cette journée intervient à la veille d’Afric’Up, vient en amorce de la célébration cette année du 20ème anniversaire de l’implantation de Huawei en Tunisie, en 1999. Au cours de cette période, Huawei a apporté au secteur des télécommunications un appui de valeur notamment pour le déploiement de l’ADSL par Tunisie Telecom en 2004, et de la 3G pour Orange en 2016, puis la 4G, pour les trois opérateurs de télécom, Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo en 2016. Cette contribution lui a valu le Prix du FIPA 2017 – 2019.

« Comment l’innovation sera en mesure de contribuer utilement au numérique, et s’appuyer à cet effet sur les partenariats et coopérations appropriés ? C’est à ce débat que nous invitons les participants », indique M. Spark Zhang (photo), Directeur Général de Huawei Tunisia.

Infrastructure, innovation et facilitations

Les travaux seront ouverts par le ministre des Technologies de l’Information et de l’Economie numérique, M. Anouar Maarouf, qui présentera à cette occasion les perspectives du développement numérique en Tunisie. De son côté, le secrétaire général de l’AICTO, M. Mohamed Ben Amor présentera la stratégie de développement des industries numériques de l’Organisation.

« Nous avons invité également nombre d’experts spécialement venus des différentes unités de Huawei, nos partenaires locaux, ainsi que des représentants de grandes organisations arabes et africaines. C’est ce brassage d’expertise et ce networking que nous encourageons le plus », précise M. Adnane Ben Halima DGM chez Huawei Tunisie. Chaque présentation sera suivie d’un échange avec les participants afin de favoriser l’expression des opinions et le partage des expériences.

Soutenir les talents du futur

« Notre rôle en tant que leader mondial du secteur et pionnier des technologies les plus avancées, avec 180.000 salariés dont 80.000 dédiés à la Recherche & Développement dans 14 centres et laboratoires et qui bénéficie de 14% de nos revenus, conclut M. Philippe Wang, Vice-Président Huawei Afrique du Nord, est de mettre nos capacités au service de nos partenaires dans le monde arabe et sur le continent africain. Il s’agit d’offrir les produits et solutions les plus appropriés, mais aussi les programmes idoines de formation, de soutien et de partage d’expertise. Notre programme Seeds for The Future permet chaque année à des centaines de jeunes talents de se perfectionner dans nos unités en Chine, alors l’ICT Academy qui a signé des accords avec 47 universités tunisiennes s’apprête à former 10.000 étudiants durant les cinq prochaines années. L’objectif à travers la consolidation de l’infrastructure, l’assouplissement de la législation et le développement d’un écosystème fertile, est de libérer les initiatives et d’encourager les talents pour une pleine connectivité bénéfique. »