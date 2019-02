Kenya : l’agence de communication Adspace Africa conclut un accord de partenariat avec l’entreprise estonienne Eskimi DSP

(Agence Ecofin) - L’agence de communication kényane Adspace Africa a conclu un partenariat avec le Lituanien Eskimi DSP, une société spécialisée en programmatique, l'utilisation de logiciels et d'algorithmes dans les campagnes de marketing. Les deux partenaires ambitionnent de créer le plus grand réseau programmatique d'Afrique.

Le partenariat des deux entreprises débutera à Nairobi où elles ont annoncé vouloir allier publicité extérieure et publicité en ligne. « Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde beaucoup plus interconnecté, votre audience hors ligne est également en ligne. Et c'est là qu'intervient l'intégration avec la publicité programmatique.», explique Fred Kithinzi, qui dirige Adspace Africa.

Dans les faits, Eskimi DSP fournira à Adspace Africa les données de localisation des smartphones se trouvant dans les environs des affiches extérieures qu’utilise l’agence kényane pour ses campagnes. Une fois que l'utilisateur voit l'annonce extérieure, il reçoit par la suite un message similaire par le biais de bannières publicitaires en ligne sur les sites web, blogs ou applications qu’il utilise.

Cette expérience innovante pourrait améliorer considérablement l’efficacité des campagnes d’Adspace Africa.

Servan Ahougnon