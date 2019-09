L’Afrique à l’honneur lors de la 4ème édition de Huawei Connect, le grand rendez-vous de l’intelligence artificielle à Shanghai

(HUAWEI ) - Dans un contexte de fortes tensions commerciales marqué par les difficultés pour Huawei de se fournir en composants américains, les opérateurs africains ont réaffirmé leurs engagements en faveur du leader chinois de la 5G et de la téléphonie mobile, en participant à la 4ème édition de Huawei Connect qui s’est déroulée du 18 au 20 septembre 2019 à Shanghai.

Pour la quatrième année consécutive, Huawei Connect a su s’imposer comme un évènement incontournable de l’Intelligence artificielle (IA), organisé en faveur de l'industrie mondiale des TIC. Cette manifestation a rassemblé près de 30 000 participants, 1500 partenaires pour 200 sessions, dans un hall d’exhibition de 34 000 m2, où se sont réunis plusieurs experts et chefs d’entreprises internationaux et africains de l’écosystème numérique autour du thème « Advance Intelligence ».

Au cours d’une cérémonie spéciale intitulée « Northen Africa Night », Huawei a tenu à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers tous ses partenaires africains qui accompagnent la croissance de l’entreprise depuis 20 ans en Afrique.

Dans cette optique, trois protocoles d’accord ont été signés entre Huawei et trois partenaires africains :

Le ministère égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, représenté par le Dr Mohamed Eltayeb ;

L’entreprise manufacturière égyptienne, El Sewedy Electric représenté par son président, Ahmed El Sewedy ;

La société libyenne, Spectrum Company, spécialisée dans la communication numérique et des applications des technologies de l'information, représentée par son président, Khalid Aburmila.

Cinq autres entreprises africaines ont également été récompensées pour leurs avancées significatives dans le domaine technologique :

Finatech Group (Maroc) - Prix pour l'expansion IT

AEBDM (Maroc) - Prix du renforcement des capacités

SARL M2I Services (Algérie) - Prix de la contribution durable

Tea Computers (Égypte) - Prix de la contribution durable

Centra Technologies (Égypte) – Prix de l’expansion IP

M. Cao Jibin, Vice-président de Huawei a déclaré : « Ces partenariats technologiques et commerciaux seront sources de nombreuses synergies qui permettront d’impacter positivement tous les secteurs d’activité dans l’ensemble de la région. Pour cela, nous devons continuer à travailler ensemble afin de trouver des solutions technologiquement innovantes pour répondre aux besoins des populations. »

M. Steven Yi, Président Membre du conseil de surveillance et Président de la région Moyen-Orient et Afrique de Huawei a ajouté : « L’Afrique connait actuellement une profonde révolution portée par les nouvelles technologies et le numérique. Nous savons que notre réussite en Afrique repose sur l’établissement des partenariats stratégiques avec les principaux acteurs du continent. C’est pourquoi notre vision est de développer des solutions et des produits innovants en Afrique, pour l’Afrique. »

