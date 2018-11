Le segment du stockage de l’énergie pèsera 942 GW, d’ici 2040, et nécessitera 620 milliards $

(Agence Ecofin) - La croissance du marché des batteries électriques permettra la mise en place de 942 GW de capacité de stockage, d’ici à 2040. Et pour atteindre ces capacités, il faudra investir 620 milliards $ sur la même période. C’est ce que révèle une enquête publiée par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).



La chute rapide du coût de fabrication des batteries sera l’élément principal qui entraînera la croissance de ce segment. Le coût de fabrication des systèmes de stockage d’énergie de grande échelle à base de lithium diminuera de 52%, d’ici à 2030, par rapport au niveau actuel.

« Les coûts chutent plus rapidement que nous ne le pensions. Les batteries vont s’infiltrer dans nos vies », a affirmé Yayoi Sekine, une analyste de la BNEF.

Mais le coût ne sera pas le seul facteur de croissance du marché du stockage électrique. La Chine et certains Etats des USA, tels que la Californie, stimulent la demande, notamment pour les centrales solaires et les véhicules électriques. Il y a en effet une forte demande sur les batteries des véhicules électriques et sur l’accès à l’énergie pour les populations des zones éloignées, grâce au solaire.

Gwladys Johnson Akinocho