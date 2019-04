L'Université de Nagasaki et NEC Corporation testent un programme d'authentification biométrique et de santé globale au Kenya

(Agence Ecofin) - L'Université japonaise de Nagasaki, à travers son Ecole supérieure de médecine tropicale et d'études en santé mondiale, et NEC Corporation, la société japonaise d’informatique et de télécommunications, testent un programme d'authentification biométrique et de santé globale au Kenya.

Le but du programme qui sera testé précisément dans la circonscription de Kware, Comté de Kajiado, est une amélioration dans la gestion des informations sur la santé des enfants et des mères. Il s’agira, à travers ce système, d’acquérir les empreintes digitales et les images faciales des mères volontaires pour collaborer avec le système d’information en santé maternelle et infantile (WIRE) de l’université de Nagasaki.

Ainsi, même si les cartes d’identité sont perdues ou manquantes, l’identification biométrique permettra de conserver des informations médicales et de santé, telles que des données sur les naissances, les antécédents médicaux, les antécédents de traitement et le statut vaccinal des mères et enfants. Ces informations pourront être utilisées pour comprendre la situation réelle des résidents locaux et contribuer à la planification et à l'évaluation des mesures de santé.

La première étape du programme sera des démonstrations du système biométrique sur le terrain, d'avril 2019 à mars 2020. Elles sont effectuées par l’Ecole supérieure de médecine tropicale et d'études en santé mondiale de l’Université de Nagasaki, en collaboration avec l’Institut de recherche médicale du Kenya.