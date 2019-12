(Agence Ecofin) - Comme pressenti en septembre dernier, le Togo abritera le siège de l’Agence francophone pour l’intelligence artificielle (AFRIA). Le représentant régional de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Eric Adja l’a confirmé mercredi lors d’une audience avec le Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé.

La première pose de la future agence qui sera basée à Aného, interviendra à l’occasion du premier symposium régional sur l’intelligence artificielle, prévu les 16 et 17 décembre dans la même ville.

« A travers, cette agence, le Togo va devenir une plateforme de services et de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et de formation des unités de cyber gendarmerie », a laissé entendre le représentant en fin de mandat, et qui est d’ailleurs annoncé à la tête de l’AFRIA.

Selon l’OIF, la mission de l’agence outre la cyberformation, sera de veiller à la diffusion des informations et la veille sur l'évolution des enjeux de l'intelligence artificielle.