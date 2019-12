Nigeria : le chinois ZKTeco veut ouvrir un bureau et installer un centre de recherche dans le pays

(Agence Ecofin) - La société ZKTeco, spécialisée dans la biométrie, la gestion des identités et les applications de sécurité, a annoncé son intention d’investir au Nigeria. Son PDG et fondateur, John Che, a effectué à cet effet une visite de travail dans le pays cette semaine. Au cours d’une rencontre avec la presse locale à Lagos, il a déclaré que l’entreprise veut ouvrir un bureau et installer un centre dans le pays.

Selon John Che, l’intérêt de l’entreprise pour le Nigeria découle de la position stratégique du pays sur le continent, notamment à travers sa population, sa taille de marché, son PIB, ainsi que les efforts du gouvernement pour transformer son économie.

« Nous avons décidé d'augmenter notre participation en Afrique et nous avons identifié le Nigeria comme l'épicentre de l'Afrique, représentant la croissance à la plus forte perspective sur le continent, avec des opportunités de collaborer sur ses besoins en matière de gestion d'identité et de normes biométriques », a expliqué John Che.

Déjà présent en Afrique du Sud et en Egypte, ZKTeco considère que la gestion des identités grâce à la biométrie est très critique pour la croissance et le développement. « La biométrie contribue à une gestion efficace du temps et des ressources, contribuant ainsi à augmenter la productivité », a soutenu John Che.

