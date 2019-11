La Chine planche déjà sur la 6e génération de télécommunications mobiles

(Agence Ecofin) - Alors que le monde des télécommunications s’éveille à peine à la technologie mobile de cinquième génération, la Chine planche déjà sur la prochaine étape : la 6G.

La semaine dernière, le ministère chinois des Sciences et de la Technologie a annoncé la création, à cet effet, d’un groupe de travail national qui supervisera la recherche et l'étude sur cette prochaine évolution technologique, marquant ainsi le début officiel d'un effort soutenu par l'Etat pour accélérer le développement de l'industrie des communications mobiles et des innovations technologiques en Chine.

Le groupe de travail national est composé de deux équipes. La première, formée de services gouvernementaux, est chargée de faire progresser l’exécution de la technologie 6G. La seconde équipe, composée d’experts issus de 37 universités, d’institutions scientifiques et de sociétés, fera des propositions de configuration et de recherche, émettra des arguments techniques, et fournira des conseils et des suggestions pour les grandes décisions.

Pour ces travaux, le ministère des Sciences et de la Technologie compte effectuer une recherche préliminaire sur la technologie 6G et étudier les orientations techniques possibles. Le département gouvernemental a expliqué : « Grâce au système développé par la technologie 6G, nous consoliderons et résoudrons une série de théories de base, de méthodes de conception, et de problèmes techniques fondamentaux dans le domaine de la sécurité des communications mobiles et de l'information, et nous nous efforcerons de réaliser des avancées décisives en recherche fondamentale, en technologies de base, en normalisation et autres ».

Lire aussi :

08/08/2019 - Huawei prévoit 10 grandes tendances tech à l’horizon 2025