Kodak va se doter d’une plateforme numérique et d’une crypto-monnaie pour mieux gérer les droits d’images des photographes

(Agence Ecofin) - La société américaine Kodak a signé un accord de partenariat avec la société Wenn Digital le 9 janvier 2018, destiné à lui fournir les moyens technologiques à même d’améliorer sa gestion des droits d’image des photographes. En effet, Wenn Digital va développer une plateforme de gestion des droits d'image baptisée KodakOne ainsi qu’une crypto-monnaie dénommée KodakCoin, pour le compte du fabricant américain de produits et fournisseurs de services dans le domaine de la photographie, du cinéma, de la radiologie et de l'impression,

La plate-forme KodakOne, utilisant la technologie blockchain, créera un registre numérique crypté de la propriété des droits pour les photographes afin d'enregistrer à la fois les nouveaux travaux et les travaux d'archives. A chaque vente de licence d’image, le photographe sera automatiquement rémunéré par KodakCoin. KodakOne effectuera une exploration continue du web afin de surveiller et de protéger l'adresse IP des images enregistrées dans son système.

Selon Jan Denecke, le président directeur général de Wenn Digital, « sous réserve des normes de conformité les plus strictes, KodakCoin vise à rémunérer équitablement les photographes et à leur donner l'opportunité de s'implanter à la base d'une nouvelle économie adaptée à leurs besoins, avec une gestion sécurisée et intégrée de leurs droits».

Pour Jeff Clarke, le président directeur général de Kodak « la technologie, blockchain et crypto-monnaie sont à la mode, mais pour les photographes qui ont longtemps lutté pour contrôler leur travail et comment ils sont utilisés, ces mots à la mode sont la clé pour résoudre ce qui semblait être un problème difficile à résoudre. Kodak a toujours cherché à démocratiser la photographie et à rendre la licence équitable pour les artistes. Ces technologies offrent à la communauté photographique un moyen innovant et facile de le faire ».