Africa Tech Now: le CES a désormais un évènement dédié à l’Afrique

(Agence Ecofin) - Actuellement en cours à Las Vegas, le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon consacré à l’innovation technologique mondiale, a désormais un évènement dédié à l’Afrique. Il s’agit de l’Africa Tech Now dont les activités ont débuté le 9 janvier et s’achèveront le 12 prochain, comme tous les évènements du CES.

L’Africa Tech Now a été lancé pour être la vitrine de l’écosystème tech africain au CES. Ainsi, l’évènement accueille les acteurs de l’innovation technologique avec leurs toutes dernières créations. De nombreuses start-up africaines sont donc naturellement présentes.

L’une des stars de ce tout premier Africa Tech Now est Gainde2000. L’entreprise sénégalaise y présente Orbus Sign. Il s’agit d’une solution de signature vocale permettant de parapher des documents avec sa voix, via smartphones, tablettes ou ordinateurs, le tout en temps réel.

Servan Ahougnon