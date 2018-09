Egypte: l’ITIDA va aider les universités à se doter de centres d’innovation TIC

(Agence Ecofin) - L'Agence de développement de l'industrie de la technologie de l'information (ITIDA) a signé le 5 septembre 2018, un protocole d'accord avec le Conseil suprême des universités (SCU) pour la mise en œuvre de centres d'innovation TIC dans les universités égyptiennes. L’accord de partenariat a été matérialisé par Maha Rashad, la présidente-directrice générale par intérim de l'ITIDA, et Mohammed Mostafa Latif, le secrétaire général du SCU.

Le soutien apporté par l’ITIDA aux universités égyptiennes, entre dans le cadre de la coopération entre le ministère des Communications et des Technologies de l'Information (MCIT) et le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique pour l’éclosion d’une jeunesse numérique plus entreprenante. En mettant les technologies les plus récentes en matière de TIC à la disposition des étudiants égyptiens, le gouvernement espère susciter chez eux, la culture de la créativité et de l'innovation, la compétitivité, l'esprit d'entreprise. Maha Rashad a expliqué que le protocole d'accord avec le SCU cadre avec le rôle d'ITIDA dans la stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat basé sur les TIC.

Mohammed Latif a affirmé que la création de centres d'innovation technologique dans les universités égyptiennes est conforme aux ambitions du gouvernement de créer une jeune génération plus innovante et compétente en matière de sciences et de technologie.