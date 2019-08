Cameroun : la start-up Adwa propose une application qui agrège la plupart des moyens de paiements dématérialisés

(Agence Ecofin) - Grâce à l’ingéniosité de ses startuppeurs, le Cameroun s’est enrichi, ces dernières années, de nombreuses applications et autres plateformes de paiements digitaux. Mais seulement, la plupart de ces instruments présentent la limite de n’être liés qu’à deux ou trois moyens de paiement, relève le site Investir au Cameroun.

C’est cette limite que vient de dépasser la start-up Adwa, qui a mis au point il y a plusieurs mois maintenant, une application baptisée AdwaPay. Accessible sur la plateforme éponyme et incorporée à des terminaux mobiles, cette application a la particularité d’agréger la plupart des moyens de paiements dématérialisés utilisés au Cameroun (MTN Mobile Money, Orange Money, Express Union Mobile, cartes bancaires, etc.), y compris PayPal.

Grâce à cette application qui regroupe tous ces moyens de paiements, l’utilisateur peut effectuer de nombreuses transactions : paiement de factures diverses, réservations et paiement des notes de restaurant et d’hôtel, paiement des ordonnances et autres frais de consultation dans les hôpitaux et les pharmacies, paiement des consommations de carburants dans les stations-service, achats de titres de transport, etc.

Selon les responsables de la fintech Adwa, qui revendique de nombreuses autres applications visant à faciliter la vie aux populations, l’utilisation d’AdwaPay garantit la sécurité dans les transactions. Pour preuve, révèle le promoteur, cette fintech prend annuellement une assurance chez Digicert. Cette couverture, apprend-on, offre une garantie de 1,5 million de dollars US par transaction unitaire.

Brice R. Mbodiam