La société sud-africaine Smart Pure Systems International intéressée par des projets de chemin de fer au Cameroun

(Agence Ecofin) - Alan Leigh et Petr Haramul Philippe Dongier, représentants de la société sud-africaine, Smart Pure Systems International (Spsi), ont présenté leur structure à Mefiro Oumarou, ministre délégué des Transports, le 30 janvier à Yaoundé.

Les représentants de Spsi ont indiqué au membre du gouvernement que leur entreprise a des partenaires en Europe, qui lui permettent de proposer des solutions complètes aux projets de chemin de fer au Cameroun, y compris l'assistance au financement. Ils ont affirmé qu'avec leurs partenaires européens, ils pourront apporter des solutions en expertise et en ingénierie, tout en créant des opportunités d'emplois et en travaillant avec des sous-traitants camerounais et la main d'œuvre locale.

Mefiro Oumarou a rappelé à ses hôtes que le Cameroun dispose d'un chemin de fer d'environ 1 000 Km, lequel se trouve actuellement dans un état relativement dégradé, nécessitant ainsi, des interventions en termes de renouvellement ou de réhabilitation. Les projets prioritaires sur la voie existante, concernent le renouvellement des tronçons Douala - Yaoundé et Belabo - Ngaoundéré, ainsi que la réhabilitation de la ligne de l'Ouest (Douala - Mbanga - Koumba). Selon le membre du gouvernement, des discussions ont été entamées avec certains bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale.

Par ailleurs, le Cameroun a adopté en 2012 un Plan directeur ferroviaire national déclinant l'ensemble des lignes ferroviaires à construire, à court, moyen et long terme. Parmi les projets prioritaires dudit plan, on peut citer les lignes Edéa-Kribi-Lolabé, Douala - Ngaoundéré, et Douala - Limbé, dont les études de faisabilité sont en cours sous la conduite du ministère des Travaux publics. « Après la finalisation desdites études, la phase de construction proprement dite devra être lancée, et les potentiels partenaires tels la société SPSI pourront éventuellement postuler. », a rassuré Mefiro Oumarou.

Le ministre a ajouté qu’il existe un projet d'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé dans les prochains mois en vue du recrutement d'un consultant appelé à réaliser les études de faisabilité sur financement de la Banque Africaine de développement (BAD). Il est loisible à la société Smart Pure Systems International d'y postuler.

Sylvain Andzongo